Вучич пообещал немедленно отменить любое решение о введении виз для россиян

Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией, заявил в эфире телеканала Prva президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что такое решение не будет принято, а даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено. Сербский лидер добавил, что лично связался со спикером парламента Аной Брнабич, чтобы проверить информацию о возможном введении виз, и не нашел ей подтверждений.

Ранее глава комитета сербского парламента Драган Станоевич заявил «Известиям», что отмена безвизового режима с Россией рассматривается среди условий вступления Сербии в ЕС, которые нужно выполнить к концу 2026 года. При этом, по его оценке, страна пока далека как от евроинтеграции, так и от введения виз для россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что в случае отмены Сербией безвизового режима российская сторона примет симметричные меры. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее отмечал, что Белград, несмотря на давление Брюсселя, не присоединяется к антироссийским санкциям.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
