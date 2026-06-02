Вучич пообещал немедленно отменить любое решение о введении виз для россиян

Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией, заявил в эфире телеканала Prva президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что такое решение не будет принято, а даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено. Сербский лидер добавил, что лично связался со спикером парламента Аной Брнабич, чтобы проверить информацию о возможном введении виз, и не нашел ей подтверждений.