Немецкий политик и бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц выразил мнение, что усиление антироссийских настроений в Германии представляет собой опасную тенденцию. По его оценке, такая политика отдаляет страну от принципов мирного сосуществования и может привести к негативным последствиям для всей Европы.
Он подчеркнул, что стабильность и безопасность на континенте невозможны без участия России, и выступил против конфронтационного подхода в отношениях с Москвой. По его словам, среди граждан Германии растет число тех, кто не разделяет официальную линию и не воспринимает Россию как противника.
«Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: “Россия всегда будет нашим врагом”, все больше граждан отвечают: “Россия — не наш враг”», — сказал он.
Кренц также указал на важность исторической памяти, напомнив о событиях Второй мировой войны. Он считает, что современные политические решения Германии свидетельствуют о тревожных тенденциях и призвал отказаться от курса на милитаризацию, сделав акцент на мирной политике и дипломатии.
Ранее президент России Владимир Путин призвал другие страны объединиться ради построения справедливого и многополярного мира.