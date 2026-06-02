В Петербурге уже завтра, 3 июня, начнется главный экономический форум. В мероприятии примут участие представители от более чем 130 стран. Это объясняется приходом суверенного сотрудничества на смену провалившемуся глобализму. Так заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
На деловых сессиях форума выступят режиссер Константин Богомолов, телеведущий Дмитрий Губерниев, актриса Анна Хилькевич и другие звезды. Выступит также певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Деловая программа ежегодно собирает не только политиков и предпринимателей, но и представителей культуры.