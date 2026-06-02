Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник резко раскритиковала премьер-министра Дональда Туска за его позицию в отношении Владимира Зеленского. По ее мнению, действия польского правительства выглядят как чрезмерные уступки и наносят ущерб национальному достоинству страны.
Политик выразила возмущение в связи действиями Зеленского, который присвоил почетное звание «героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ. Она заявила, что реакция Варшавы на подобные шаги оказалась недостаточно жесткой. Она считает, что польское руководство фактически игнорирует чувствительные для общества вопросы, включая память о трагических событиях прошлого.
«Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?» — отметила она.
Зайончковская-Герник также указала, что позиция Туска демонстрирует готовность идти на компромиссы ради сохранения политического союза с Киевом. По ее словам, подобная линия вызывает недовольство среди части польского общества и ставит под сомнение приоритеты национальной политики.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.