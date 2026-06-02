Попова: вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом

Вирус Эбола, вызвавший вспышку в африканских странах, не обладает пандемическим потенциалом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что инфекция передаётся исключительно контактным путём, а не воздушно-капельным, водным или пищевым. Именно поэтому глобального распространения не произойдёт.
Однако в масштабах Африки, по словам главы ведомства, вспышки могут быть значительными.
«Африка уже не один раз показывала нам, что такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте», — сказала Попова.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.
Эксперт ВОЗ Анаис Лега заявила, что организации известно о 906 возможных случаях заражения вирусом Эбола и 223 смертельных исходах.