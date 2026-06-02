Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху по телефону

Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху по телефону из-за срыва перемирия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху позволил себе нецензурно высказаться в его адрес из-за срыва перемирия.

Как сообщает Axios, ссылаясь на собственные источники, американский лидер использовал ненормативную лексику, назвав главу израильского правительства сумасшедшим и напомнив ему о своей прежней поддержке.

«Если бы не я, ты уже давно оказался бы за решёткой. Теперь же тебя презирают все, и вместе с тобой ненавидят Израиль», — цитирует издание американского лидера.

Трамп якобы подчеркнул, что именно благодаря его вмешательству Нетаньяху избежал уголовного преследования по коррупционному делу, и предупредил о дальнейшем усилении международной изоляции Израиля в результате ударов по территории Ливана.

По данным Axios, президента США особенно тревожат многочисленные жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения жилых зданий, которые были вызваны действиями, направленными на ликвидацию нескольких командиров движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху проинформировал Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» израильские силы ударят по Бейруту.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше