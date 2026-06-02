Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху по телефону

Как сообщает Axios, ссылаясь на собственные источники, американский лидер использовал ненормативную лексику, назвав главу израильского правительства сумасшедшим и напомнив ему о своей прежней поддержке.
«Если бы не я, ты уже давно оказался бы за решёткой. Теперь же тебя презирают все, и вместе с тобой ненавидят Израиль», — цитирует издание американского лидера.
Трамп якобы подчеркнул, что именно благодаря его вмешательству Нетаньяху избежал уголовного преследования по коррупционному делу, и предупредил о дальнейшем усилении международной изоляции Израиля в результате ударов по территории Ливана.
По данным Axios, президента США особенно тревожат многочисленные жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения жилых зданий, которые были вызваны действиями, направленными на ликвидацию нескольких командиров движения «Хезболла».
Ранее сообщалось, что Нетаньяху проинформировал Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» израильские силы ударят по Бейруту.