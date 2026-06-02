Axios: Трамп нецензурно обругал Нетаньяху во время телефонного разговора

Об этом сообщает портал Axios.
Как следует из публикации, поводом для резкой реакции послужила обеспокоенность Вашингтона непропорциональной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Американского лидера встревожили ответные удары по Ливану и растущее число жертв.
Обозреватели пояснили, что глава государства перешёл на крик, назвал собеседника сумасшедшим и припомнил ему судебные разбирательства по делу о взяточничестве. По их словам, он выразил уверенность, что политик избежал тюрьмы исключительно благодаря его заступничеству.
«Если бы не я, ты был бы в тюрьме… теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — заявил Трамп.
1 июня Трамп провёл переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлы», после чего объявил о прекращении огня.
Позже американский лидер выразил надежду, что Израиль и движение «Хезболла» после эскалации прекратят огонь навсегда.