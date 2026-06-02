КУРСК, 2 июн — РИА Новости. Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости, как принял решение сбежать с украинских позиций после того, как его перевели в роту огневой поддержки.
«Прошло некоторое время, меня снимают с позиции, приезжаем в Никифоровку, и командир говорит: мы тебя переводим в роту огневой поддержки. Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться. Я лежал, думаю: это не мое, надо валить. И пошел я в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.)», — рассказал Жарков.
По словам пленного, он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде в Новограде-Волынском, затем попал в ремонтный батальон, но за алкоголь его вернули обратно в часть, где сделали противотанкистом и обучили работе с ПТРК «Фагот» и «Стугна». Позже его отправили на позиции возле Соледара.
«Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой», — добавил пленный.
Даниель Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).