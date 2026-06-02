МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США готовят европейские страны к прямому участию в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.
«Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить саму Европу, чтобы она вступила в конфликт на Украине против России», — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что все заявления о российской угрозе не имеют под собой никаких реальных оснований.
«Заголовки кричат, что Россия якобы собирается начать войну с Европой. Нет, это США втягивают Европу в прокси-войну с Россией. Вот что происходит в действительности», — добавил Берлетик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.