Филиппины пригласили Владимира Путина на ноябрьский саммит АСЕАН

Руководство Филиппин направило официальное приглашение президенту России Владимиру Путину для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.
Международное мероприятие пройдёт в столице государства Маниле с 10 по 12 ноября текущего года.
Глава дипломатической миссии пояснил, что официальный документ был отправлен российской стороне в прошлом или начале этого года, однако ответ из Москвы пока не поступил.
«Мы ожидаем ответ МИД или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну», — добавил Игорь Байлен.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12—13 сентября.