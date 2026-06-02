В Иркутске прошел прием Генконсула КНР госпожи Лю Юй в честь российских выпускников

Выпускников приветствовали высокопоставленные гости, включая Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в России господина Чжан Ханьхуэй, Генерального консула Китая в Иркутске госпожу Лю Юй, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Андрея Денисова и представителя МИД России в Иркутске Алексея Котельникова.
Александр Ведерников отметил, что российские студенты получают образование в Китае, а затем работают в различных сферах российско-китайского сотрудничества, способствуя укреплению мира и взаимопонимания между странами. Он также подчеркнул важность открытости Приангарья для китайских студентов, отметив, что в образовательных организациях Иркутской области обучается более тысячи граждан КНР.
Пресс-служба ЗС уточняет, что ведущие вузы региона имеют богатый опыт научно-образовательного сотрудничества с китайскими партнерами. Лидеры стран высоко оценивают перспективы сотрудничества в области образования, и сегодня можно увидеть результаты этого взаимодействия.
Александр Ведерников подчеркнул, что будущее управление будет в руках детей и молодежи, которые должны быть настроены на взаимное уважение и сотрудничество. Депутаты Законодательного Собрания считают развитие образования приоритетным направлением своей работы, посещают образовательные учреждения в других странах и поддерживают изучение русского и китайского языков.
В завершение Александр Ведерников поблагодарил Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Иркутске и госпожу Лю Юй за работу по укреплению контактов Иркутской области с регионами Китая.