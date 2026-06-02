Манила ждет Путина, Кремль молчит уже полгода

Руководство Филиппин направило официальное приглашение президенту России Владимиру Путину для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. Дипломат уточнил, что международное мероприятие пройдет в столице государства Маниле с 10 по 12 ноября текущего года.
Глава дипломатической миссии пояснил, что официальный документ был отправлен российской стороне в прошлом или начале этого года, однако ответ из Кремля пока не поступил. «Мы ожидаем ответ МИД или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну», — добавил Байлен.
Как подчеркнул посол, приглашение было направлено в соответствии с дипломатическим протоколом — Филиппины в 2026 году станут председателем АСЕАН. Байлен также напомнил, что четыре президента Филиппин уже посещали Москву, тогда как российский лидер в ответ ни разу не был на филиппинской земле.
При этом, по словам дипломата, 2026 год станет символичным вдвойне — Россия и Филиппины отметят 50-летие установления дипломатических отношений.
Читайте также: Глава NASA сделал заявление о пришельцах и разбившихся кораблях.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.