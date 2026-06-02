Боец Дух: ВС РФ под Херсоном уничтожили блиндаж ВСУ, разглядев антенну Starlink

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж ВСУ в правобережной части Херсонской области. Как рассказал ТАСС оператор с позывным Дух, укрытие выявили благодаря антенне Starlink, которую противник не замаскировал.
«Наши разведчики “мавикисты” обнаружили жилой блиндаж противника. Обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили», — сказал военнослужащий.
Ранее Дух сообщал ТАСС об уничтожении автомобильной техники с личным составом ВСУ на правобережье Херсонской области.