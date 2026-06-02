Боец Дух: ВС РФ под Херсоном уничтожили блиндаж ВСУ, разглядев антенну Starlink

Военный рассказал, что цель поразили операторы FPV-дронов группировки «Днепр».

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж ВСУ в правобережной части Херсонской области. Как рассказал ТАСС оператор с позывным Дух, укрытие выявили благодаря антенне Starlink, которую противник не замаскировал.

«Наши разведчики “мавикисты” обнаружили жилой блиндаж противника. Обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили», — сказал военнослужащий.

Ранее Дух сообщал ТАСС об уничтожении автомобильной техники с личным составом ВСУ на правобережье Херсонской области.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
