Боец Дух: ВС РФ под Херсоном уничтожили блиндаж ВСУ, разглядев антенну Starlink

«Наши разведчики “мавикисты” обнаружили жилой блиндаж противника. Обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили», — сказал военнослужащий.