Австрийский космонавт объяснил, почему с Марса нельзя вернуться быстро

ВЕНА, 2 июн — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, почему с Марса нельзя вернуться быстро.
Комментируя вопрос, когда человек реально сможет полететь на Марс, собеседник агентства отметил, что с технологической точки зрения люди уже довольно далеко продвинулись. Основная сложность сейчас — это длительность полета. По словам космонавта, потребуется большое количество топлива и соответствующие технические решения, и здесь ситуация обстоит иначе, нежели как с полетом на Луну, куда можно долететь за три дня и почти сразу вернуться обратно.
«Существуют определенные периоды, когда расстояние между Землей и Марсом наиболее благоприятное — тогда перелет занимает около полугода. Затем нужно ждать примерно год, прежде чем появится возможность вернуться — и обратный путь тоже занимает около полугода», — пояснил Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.