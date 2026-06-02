В Госдуме объяснили порядок получения декретных выплат студентками

Беременные студентки очной формы обучения имеют право на получение полноценного декретного пособия, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из заявления, денежные средства могут получить учащиеся вузов, колледжей и училищ вне зависимости от коммерческой или бюджетной основы. Подать документы можно через портал Госуслуг, многофункциональные центры или клиентскую службу Социального фонда России.
Депутат пояснил, что выплата начисляется единовременно за весь период отпуска на основании справок из деканата и женской консультации. С 1 сентября 2025 года размер этой поддержки вырос до уровня регионального прожиточного минимума.
