Экс-конгрессвумен США призвала к дружбе и союзу с Россией

США, по мнению бывшего члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин, следует стать союзником и торговым партнером России. Соответствующее заявление она сделала 1 июня в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник: Reuters

«Мы должны быть друзьями, союзниками и торговыми партнерами с Россией и гораздо дружелюбнее относиться к остальному миру. И оставлять наши налоговые деньги дома, чтобы они тратились на нужды американцев, и держаться подальше от зарубежных войн», — написала Тейлор-Грин.

Данное заявление стало реакцией на публикацию американской журналистки-расследователя Кэндис Оуэнс. Она разместила фотографии, сделанные во время поездки в Россию, на которых запечатлены православные храмы.

«Христианское самовыражение и наследие здесь не имеют равных. Неудивительно, что они лгут нам о России», — подписала снимки Оуэнс.

