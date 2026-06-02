В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие представители свыше 130 государств отражает переход от не оправдавшего ожиданий глобализма к модели суверенного сотрудничества.
С таким утверждением выступил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в публикации на своей официальной странице в соцсети X*.
«Более 130 стран будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», — написал Дмитриев.
Ранее глава РФПИ также выразил мнение, что европейские страны хотят замаскировать надвигающийся энергетический шатдаун вспышкой лихорадки Эбола.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.