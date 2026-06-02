В Госдуме предупредили о фейковых сайтах авиакомпаний

Мошенники перед началом летних отпусков начали массово создавать поддельные сайты авиакомпаний и объявления о фиктивной аренде жилья, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам депутата, фейковые ресурсы внешне практически не отличаются от оригиналов: на них размещены логотипы, фотографии и даже убедительные отзывы. Цель таких сайтов — получить данные банковских карт и деньги покупателей.
Не менее популярна схема с арендой жилья. Туристам предлагают квартиры и дома у моря по заниженным ценам и требуют срочно внести предоплату, после чего объявление вместе с автором исчезает.
Немкин посоветовал настороженно относиться к подозрительно выгодным предложениям.
«Особенно насторожить должны любые предложения, которые выглядят слишком выгодными по сравнению с рынком. Если стоимость проживания или перелёта заметно ниже средней, это повод тщательно проверить информацию», — подчеркнул депутат.
Он также напомнил, что несколько дополнительных минут на проверку сайта или арендодателя могут сохранить не только деньги, но и весь отпуск.
«Мошенники прекрасно понимают, что человек в ожидании отпуска становится менее внимательным, особенно когда видит привлекательные цены на билеты или туры», — подытожил парламентарий.
Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров рассказал RT, что мошенники мимикрируют под актуальную летнюю повестку, используя социальную инженерию и лазейки в платформах — от мессенджеров до сайтов-однодневок.