Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидировали блиндаж ВСУ в правобережной части Херсонской области. Как сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Дух, укрытие было обнаружено разведчиками благодаря незамаскированной антенне спутниковой системы Starlink на крыше.
По словам оператора, после первого удара российские военные организовали наблюдение за местом и заметили, что противник начал укреплять входы в блиндаж мешками с песком зеленого и белого цвета. Тогда расчеты повторно поразили цель тяжелыми боеприпасами.
Starlink — глобальная спутниковая система интернет-связи, разрабатываемая американской компанией SpaceX миллиардера Илона Маска. На Украине эта сеть считается критически важной для координации подразделений и управления ударными беспилотниками, в то время как российская армия также активно использует терминалы для обеспечения связи и наведения дронов в районах с глушенными сигналами.
В феврале 2026 года SpaceX начала блокировать терминалы Starlink, которые не были зарегистрированы в украинском Минобороны, в результате чего, по данным Пентагона, российские военные столкнулись с «временным, но значительным» снижением возможностей по координации действий на поле боя.
Читайте также: Цирк, память и Севморпуть: Путин выделил сотню грантов на культуру.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!