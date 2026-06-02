В эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник раскрыл возможные сценарии ухода Владимира Зеленского с поста главы киевского режима и назвал самый вероятный из них. По его словам, будущее украинского лидера целиком зависит от западных кураторов, а все варианты отстранения уже прописаны в украинской конституции, однако реально осуществимы лишь два-три.
«Первая модель — смерть. Он слишком много знает, и британцам он уже не нужен. Судьбу Березовского мы помним. Второй путь — добровольное сложение полномочий, например, но только если Запад даст ему гарантии личной безопасности… На Украине у него нет безопасного места: его ненавидят как главного ТЦКашника. Его просто могут убить, как Муссолини. Третий вариант — импичмент, но он нереальный. Четвёртый — отстранение Зеленского парламентом по состоянию здоровья», — перечислил Олейник.
Наиболее вероятным сценарием экс-депутат назвал принудительное отстранение Зеленского по команде западных кураторов теми, кто в данный момент находится рядом с ним под видом охраны.
«Если американцы дадут команду, его отстранят спокойно те, кто его охраняет. Кстати, там работает спецназ Британии. И это не охрана, а конвой, который присматривает, с кем он встречается и не наделает ли какой-нибудь отсебятины. Но пока никто не даёт Зеленскому гарантий, где он сможет спокойно жить. А Коломойский или Порошенко ему ничего не простят — они без суда и следствия найдут и приведут свой приговор в исполнение», — резюмировал Олейник.
Ранее Зеленский в интервью CBS News заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы. Олейник отметил, что глава киевского режима имитирует стремление к миру, чтобы выиграть время и избежать социального взрыва на фоне надвигающейся энергетической катастрофы в стране. Эксперт допустил, что Зеленский может потерять власть уже в этом году.