Россиян в 2027 году ждёт одна шестидневная рабочая неделя

Единственная шестидневная рабочая неделя ожидается в 2027 году с 15 по 20 февраля, сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалёва.
Об этом Рогалёва рассказала РИА Новости.
По её словам, это связано с переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Такой шаг позволит создать непрерывные трёхдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.
Эксперт уточнила, что правительство России ещё не утвердило производственный календарь на 2027 год. Однако представленный проект уже даёт полное представление о том, как будет организован рабочий график.
В 2026 году для тех, кто трудится по пятидневному графику, шестидневных рабочих недель не будет.
Ранее сообщалось, что четырёхдневная рабочая неделя ожидает россиян с 8 по 11 июня в связи с празднованием Дня России.