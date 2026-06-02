Захарова: Франция нарушила международное право при задержании судна Tagor

Россия потребовала от Франции предоставить полные данные о задержании судна Tagor. Посольство России во Франции предпринимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа. Об этом во вторник, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
По словам дипломата, французские военные при поддержке британцев 31 мая остановили в открытом море судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, под предлогом того, что оно якобы несло «ложный» флаг. Захарова назвала действия Парижа примером правового нигилизма и переписывания норм международного права под себя.
Она пояснила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море, но не менять его маршрут или конвоировать в порт. Захарова также предупредила, что подобная практика может «дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», говорится в сообщении.
Изначально в Сети появилась информация о том, что танкер шел под флагом Мадагаскара. ВМС Франции задержали судно 31 мая в водах Атлантики. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что танкер шел из России и перевозил нефть.
По данным ресурса VesselFinder, Tagor заходил в порт в Мурманске в начале мая. Впоследствии стало известно, что, предварительно, капитаном танкера является россиянин. Посольство РФ в Париже направило официальный запрос, но ответа пока не поступало. Почему французская сторона задержала судно и реакция на произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».