Политолог рассказал, чем грозит Прибалтике замысел Запада открыть второй фронт

Западные страны целенаправленно превращают Прибалтику в новый фронт для эскалации конфликта с Россией.

Западные страны целенаправленно превращают Прибалтику в новый фронт для эскалации конфликта с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер, подчеркнув, что украинский кризис изначально был спровоцирован не Москвой, а коллективным Западом.

По словам эксперта, у Запада уже была неудачная попытка открыть второй фронт в Балтийском регионе, однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа все эти планы «развалились». Сейчас, утверждает Крайнер, несмотря на очевидные проблемы в ведении боевых действий на Украине, европейские союзники по НАТО вновь пытаются раскачать ситуацию у российских границ.

На этом фоне на прошлой неделе глава МИД Литвы Кястутис Будрис публично пригрозил уничтожением российских баз ПВО в Калининградской области, заявив, что у Альянса для этого есть все средства. Одновременно Служба внешней разведки РФ сообщила, что Киев при поддержке прибалтийских республик готовит серию ударов беспилотниками по тыловым регионам России, планируя запускать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета к целям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воинственные заявления литовского министра «суицидальной паранойей». Тем временем численность контингента НАТО в Прибалтике за последние два года увеличилась почти вдвое, а многонациональная бригада на латвийской базе Адажи, которую СВР называет одним из центров подготовки украинских операторов БПЛА, приведена в полную боевую готовность.

По данным российских дипломатов, ситуация вокруг Калининграда при этом способна стать «мощнейшим детонатором» в отношениях Москвы и НАТО, а уровень военной активности блока у границ РФ уже достиг отметок времен холодной войны.

