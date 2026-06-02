Профессор Белан: аллергия проявляется от малой дозы аллергена и повторяется

Истинная аллергия развивается даже от незначительной дозы аллергена и повторяется, тогда как пищевая непереносимость зависит от объёма съеденного, сообщила заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор Элеонора Белан.

Об этом Белан рассказала РИА Новости.

По её словам, ключевое отличие — реакция организма на минимальное количество вещества. При аллергии симптомы возникают остро и воспроизводятся каждый раз при контакте с причинным продуктом.

Если же интенсивность высыпаний или других проявлений напрямую зависит от съеденного объёма, а эпизоды носят нерегулярный характер, речь, скорее всего, идёт о пищевой непереносимости. Такое состояние часто связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или эндокринными нарушениями.

Специалист предупредила, что многие пациенты не обращаются к врачу, а просто исключают подозрительный продукт. Однако для точной диагностики и назначения правильного лечения необходима консультация аллерголога.

Ранее ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии им. проф. В. Д. Малышева Института хирургии Пироговского Университета Сергей Симбирцев предупредил, что анафилактический шок может развиваться без привычных кожных признаков аллергии.