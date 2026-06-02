Группировка «Север» уничтожила огневые точки ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Операторы дронов «Молния-2» войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, огневые точки и живую силу ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты БПЛА самолетного типа “Молния-2” войск беспилотных систем в составе 352-го мотострелкового полка группировки войск “Север” уничтожили пункты управления БПЛА, огневые точки и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — сказали там.
В ведомстве также подчеркнули основное предназначение расчетов. «Мы наносим удар первыми. Наша задача — расчистить пути подлета для FPV-дронов, то есть убрать сети, ветки сделать подлет к позиции, чтобы было проще туда добраться и как можно быстрее ликвидировать данную точку», — сообщил командир взвода БПЛА с позывным Кредо.
Боевые задачи выполняются круглосуточно и, как отметили в министерстве, вопреки метеоусловиям. Применение ударных дронов позволяет поражать цели без входа в зону действия средств поражения ВСУ.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что беспилотники используются также для распространения материалов, предназначенных для ознакомления военнослужащих ВСУ с условиями и процедурами добровольной сдачи в плен.