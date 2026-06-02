Юрист Виноградов: шлагбаум в СНТ нельзя ставить без решения общего собрания

Установка шлагбаума в СНТ не должна ограничивать права собственников и требование закона о пожарной безопасности, рассказал в беседе с RT член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Объекты инфраструктуры, размещённые на землях, находящихся в собственности СНТ или долевой собственности членов СНТ, относятся к имуществу общего пользования товарищества, и решение о порядке их использования принимает общее собрание членов СНТ, поскольку речь идёт не о техническом благоустройстве, а о введении режима доступа на общую территорию», — пояснил эксперт.
По его словам, если дороги внутри СНТ находятся в муниципальной собственности, относятся к территориям общего пользования населённого пункта, товарищество не вправе самостоятельно перекрывать проезд — самовольная установка шлагбаума на таких территориях может рассматриваться как незаконное ограничение доступа к объектам инфраструктуры.
Также юрист подчеркнул, что правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы.
«Кроме того, Федеральный закон № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” и Правила противопожарного режима в РФ обязывают обеспечивать свободный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям. Создание препятствий для оперативного доступа экстренных служб, отсутствие автоматического открытия шлагбаума или круглосуточного механизма допуска дают надзорным органам право выдать предписание об устранении нарушений и потребовать демонтажа конструкции», — дополнил он.
Если установка шлагбаума на въезде в СНТ создаёт препятствия в пользовании участком, а ограничение доступа мешает нормально распоряжаться своим имуществом, собственник вправе требовать устранения нарушения его прав на основе ст. 304 ГК России, продолжил специалист.
«Требование отдельной платы за доступ, отказ в выдаче ключей или брелоков собственникам, блокировка въезда отдельным лицам создают основания для признания действий СНТ нарушающими права владельцев участков», — заключил Виноградов.
Ранее депутат рассказал, что тамбурную дверь нельзя ставить без решения общего собрания.