Макрона высмеяли: футболисты ПСЖ послали скрытый сигнал главному французу

Инцидент с российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, который откровенно рассмеялся во время торжественной речи президента Франции, стал самым обсуждаемым моментом приема в Елисейском дворце. Пока Эммануэль Макрон с почти гневной интонацией говорил о «неприемлемых» уличных беспорядках и обещал «быть беспощадным», стоявший на заднем плане вратарь сначала улыбался, переговариваясь с партнерами, а затем и вовсе расхохотался. Политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил психологическую природу этой неуместной, на первый взгляд, реакции.
Эксперт убежден, что смех Сафонова не был наигранным или вызванным непосредственно содержанием речи президента. Ключ к разгадке — положение игрока в пространстве и направление его взгляда.
«Сафонов оказался в заднем ряду, а это классическая “зона комфорта” для человека, не считающего себя полноценным участником действа. Люди в первом ряду демонстрируют выпрямленную осанку и контролируемое внимание, тогда как задний ряд психологически находится “вне протокола”. Мы видим, что его улыбка начиналась не с губ вежливости, а шла снизу вверх — сначала напряглась скуловая мышца, затем подключились мышцы, поднимающие щеки. Это так называемый дюшенновский смех — непроизвольный, рожденный реальной эмоцией. Подделать его невозможно. Критически важно, что в момент смеха его голова была повернута не к трибуне, а к стоящему рядом партнеру. Это значит, что он не реагировал на слова Макрона — он уже находился в параллельном диалоге. Мысленно Сафонов покинул пространство официального события», — заявил Панкратов.
Говоря о причинах, по которым спортсмен не смог совладать с собой, эксперт выделил два ключевых фактора: эффект запретного плода и психологическую усталость от политизации спорта.
«Когда профессиональные спортсмены попадают в ситуацию жесткого протокольного напряжения, срабатывает классический парадокс подавления: чем сильнее человек запрещает себе смеяться, тем труднее ему удержаться. Но есть и вторая, более глубокая причина. Макрон начал праздничный прием с выволочки по поводу беспорядков, переключив внимание с победы на проблемы, созданные фанатами. С точки зрения психологии команды-триумфатора это было воспринято как нарушение контракта: их позвали чествовать, а устроили политическую лекцию. Смех Сафонова стал непроизвольной разрядкой этого вопиющего несоответствия. В разведке это называют “утечкой эмоций”: человек думает одно, говорит другое, а тело выдает третье. В тот момент Матвей не сказал ни слова, но высказался исчерпывающе», — подытожил Руслан Панкратов.
Как сообщалось, голкипер «Пари Сен-Жермен» Сафонов рассмеялся во время выступления Макрона на торжественном приеме в Елисейском дворце.
Накануне ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале команда обыграла лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты парижского клуба — 4:3. Сафонов провел на поле весь матч и помог своей команде завоевать главный европейский клубный трофей.