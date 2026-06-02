ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 72 тяжелых квадрокоптера

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 72 тяжелых боевых квадрокоптера и 54 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 72 тяжелых боевых гексакоптера, а также 2 барражирующих боеприпаса противника», — сказал Бигма.
