Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» уничтожила блиндажи ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили экипажи танков Т-72Б3.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружил замаскированные блиндажи и скопление живой силы противника. Координаты выявленных объектов были переданы танковому подразделению для огневого подавления. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск “Восток” выдвинулись на рубеж и нанесли серию точных ударов по противнику», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разрушение блиндажей нарушило систему обороны противника и сорвало попытки националистов удержать передовые позиции на этом участке спецоперации.

В свою очередь в Днепропетровской области расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили пункты размещения живой силы противника. Передвижение личного состава ВСУ в застройке населенного пункта Великомихайловка обнаружил разведывательный расчет БПЛА и передал координаты расчету «Мста-С».

«В результате огневого поражения уничтожены пункты дислокации, а также укрывавшаяся в них живая сила ВСУ. Точечные удары артиллерии сорвали планы противника по скрытному накоплению живой силы на данном участке проведения специальной военной операции», — отметили в министерстве.

Кроме того, на запорожском направлении операторы ударных беспилотников «Молния-2» группировки уничтожили пункты управления дронами ВСУ. «Точная работа операторов ударных беспилотников осложнила противнику возможности вести воздушную разведку и координировать действия своих подразделений на данном участке», — указали в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше