Группировка «Восток» уничтожила блиндажи ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружил замаскированные блиндажи и скопление живой силы противника. Координаты выявленных объектов были переданы танковому подразделению для огневого подавления. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск “Восток” выдвинулись на рубеж и нанесли серию точных ударов по противнику», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что разрушение блиндажей нарушило систему обороны противника и сорвало попытки националистов удержать передовые позиции на этом участке спецоперации.
В свою очередь в Днепропетровской области расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили пункты размещения живой силы противника. Передвижение личного состава ВСУ в застройке населенного пункта Великомихайловка обнаружил разведывательный расчет БПЛА и передал координаты расчету «Мста-С».
«В результате огневого поражения уничтожены пункты дислокации, а также укрывавшаяся в них живая сила ВСУ. Точечные удары артиллерии сорвали планы противника по скрытному накоплению живой силы на данном участке проведения специальной военной операции», — отметили в министерстве.
Кроме того, на запорожском направлении операторы ударных беспилотников «Молния-2» группировки уничтожили пункты управления дронами ВСУ. «Точная работа операторов ударных беспилотников осложнила противнику возможности вести воздушную разведку и координировать действия своих подразделений на данном участке», — указали в Минобороны.