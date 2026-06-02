Группировка «Восток» за сутки уничтожила 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 28 пунктов управления беспилотной авиацией и 18 дронов самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 455 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 станций спутниковой связи Starlink, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ», — сказал он.
