Польша поднимала в небо истребители из-за российской авиации

Польские военные подняли в небо истребители из-за якобы активности России.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

В сообщении командования в социальной сети Х утверждается, что «в связи с активностью Российской Федерации» на Украине в воздушном пространстве Польши «началось применение военной авиации».

Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.