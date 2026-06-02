В Венгрии удивились неожиданному видеообращению Мадьяра из туалета

Аналитик Кошкович: Мадьяру не стоило записывать видеообращение из уборной.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил неуместную пиар-акцию, записав видеоролик в уборной центрального банка ради мнимого разоблачения чрезмерной коррупции своих предшественников, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Накануне Мадьяр опубликовал в соцсетях видео из штаб-квартиры Венгерского национального банка. Этим политик хотел продемонстрировать якобы чрезмерное роскошество интерьеров, отремонтированных в годы руководства прежней администрации.

«Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — усомнился эксперт.

По его словам, эффект от видеообращения оказался неочевидным, поскольку убранство в здании банка уступает даже некоторым питейным заведениям.

«Я видывал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами», — сыронизировал Кошкович.

Ранее по распоряжению Мадьяра в бывшей резиденции венгерского правительства открыли для бесплатного посещения зал заседаний кабмина, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера страны Виктора Орбана.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше