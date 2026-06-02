Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ применяют безэкипажные катера для разминирования Днепра

Такое решение позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава, отметили в Минобороны.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» используют безэкипажные катера для разминирования акватории Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Днепр” успешно применяют безэкипажные катера для разминирования акватории реки Днепр в Херсонской области. Использование таких комплексов, как БЭК, в операциях подразделений войск БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС), позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что использование безэкипажных катеров показывает себя крайне эффективно, и обеспечивает безопасное перемещение на лодках в островную часть Днепра.