ВС РФ применяют безэкипажные катера для разминирования Днепра

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» используют безэкипажные катера для разминирования акватории Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Днепр” успешно применяют безэкипажные катера для разминирования акватории реки Днепр в Херсонской области. Использование таких комплексов, как БЭК, в операциях подразделений войск БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС), позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава военнослужащих», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что использование безэкипажных катеров показывает себя крайне эффективно, и обеспечивает безопасное перемещение на лодках в островную часть Днепра.