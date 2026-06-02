ВС РФ применяют безэкипажные катера для разминирования Днепра

«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Днепр” успешно применяют безэкипажные катера для разминирования акватории реки Днепр в Херсонской области. Использование таких комплексов, как БЭК, в операциях подразделений войск БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС), позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава военнослужащих», — говорится в сообщении.