Перехватчик «Сокол-И» уничтожает дроны типа «Лелека» и «Хорнет»

Пуск дрона производится с руки за несколько секунд, рассказали в Минобороны.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расчет дрона самолетного типа «Сокол-И» группировки войск «Центр» уничтожает такие дроны ВСУ, как «Лелека», «Блискавка» и «Хорнет». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы расчет БПС мотострелковой бригады уничтожает дроны самолетного типа ВСУ, такие как “Лелека”, “Блискавка”, “Хорнет”. В среднем за сутки расчет поражает несколько воздушных целей, существенно снижая возможности ВСУ по ведению разведки, корректировке огня и нанесению ударов на данном направлении», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что пуск дрона «Сокол-И» производится с руки за несколько секунд, без использования дополнительного оборудования. Уничтожение обнаруженной цели производится тараном или методом подрыва боевой части. В ведомстве отметили, что высокая скорость и маневренность перехватчика позволяют эффективно поражать как разведывательные БПЛА, так и ударные дроны противника на различных высотах и дистанциях.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие расчета беспилотника «Сокол-И» в ходе контроля воздушного пространства на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах уничтожают дроны ВСУ на добропольском направлении.

