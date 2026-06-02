РФ ограничила ввоз винограда из Армении: Россельхознадзор зафиксировал нарушения при поставках

Москва вводит ограничения на ввоз в РФ косточковых плодов и винограда из Армении. Россельхознадзор выявил случаи нарушений при поставках соответствующих товаров. Ограничения вступили в силу 2 июня. О новой мере сказано на сайте Россельхознадзора.
По данным ведомства, Еревану уже направлялись претензии о нарушениях при поставках подкарантинной продукции. Они связаны с выявлением карантинных для государств ЕАЭС товаров.
«Со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения», — сказано в материале ведомства.
Россельхознадзор отмечает, что указанная мера коснется транзита продукции в страны Евразийского экономического союза. Ведомство также оповестило, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и государств ЕАЭС. Кроме того, под ударом оказывается реализация отечественных программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства, говорится в сообщении.
Москва призывает Ереван обеспечить безопасность отправляемой продукции. До этого момента ограничения не будут сняты.
Россельхознадзор также провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении. Однако половина владельцев отказались от проверки. Еревану необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, подчеркнули в ведомстве. Проверка проводилась с 21 по 27 мая.
Между тем Ереван может остаться и без доходов от продажи клубники на российский рынок. Согласно статистике, за 11 месяцев прошлого года Армения экспортировала в РФ ягоды на 12,14 миллиона долларов. За этот период Ереваном было продано ягод всем странам на 12,51 миллиона долларов.
Как рассказал директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, другие государства не смогут возместить поставки Армении Россией газа, нефти и топлива для АЭС. В основном, вопрос касается цены, добавил он.