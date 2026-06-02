В NASA заявили об отсутствии данных о разбившихся кораблях пришельцев

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что американское космическое ведомство не располагает задокументированными свидетельствами о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах. Об этом он сообщил на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о контактах с внеземными цивилизациями и публикации данных об НЛО, господин Айзекман положительно оценил инициативу президента Дональда Трампа по рассекречиванию профильных файлов. «Но у меня нет никаких данных о разбившихся кораблях или телах инопланетян», — отметил глава NASA.

Джаред Айзекман подтвердил, что ведомство располагает файлами о неопознанных аномальных явлениях (UAP) и намерено сделать их общедоступными. В феврале Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету и профильным ведомствам начать публикацию документов, касающихся «инопланетной жизни, НЛО и неопознанных аномальных явлений».

