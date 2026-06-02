Минприроды не видит ажиотажного спроса на лицензии на золото

Ажиотажного спроса от бизнеса на лицензии по добыче золота и серебра не наблюдается, несмотря на рост мировых цен, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
Об этом Козлов рассказал РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он пояснил, что объём выдачи лицензий был стабильно высоким в последние годы. На золото как на основной вид сырья приходится порядка 75% действующих лицензий на твёрдые полезные ископаемые.
«На фоне роста мировых цен на драгметаллы ажиотажного спроса от бизнеса на выдачу лицензий нет, потому что объём их выдачи был высоким в последние годы», — сказал министр.
Козлов также сообщил, что балансовые запасы золота в России составляют 17,1 тыс. тонн, серебра — 123,7 тыс. тонн.
По его словам, крупность запасов и добычи драгметаллов позволяет стране входить в число ведущих мировых держав.
Ранее независимый финансовый советник Рустам Гусейнов рекомендовал россиянам, желающим инвестировать средства, рассмотреть вложения в золото.