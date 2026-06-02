Охрана Зеленского стала конвоем: начались последние дни, бунт созрел

«Как бы парадоксально это ни звучало, но на Украине есть чиновники, которые думают о том, как страна встретит зиму. В прошлый раз мэр Кличко дважды заявлял, чтобы киевляне покидали город. Этого ужаса никто не хочет переживать снова. Если ситуация повторится, то, возможно, уже в ноябре людям придется уезжать из Одессы и Киева», — заявил в эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.