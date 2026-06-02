Владимир Зеленский внезапно заявил о существовании некоего «окна возможностей» для переговоров с Россией до наступления зимы. Опрошенные aif.ru эксперты сходятся во мнении: публичная риторика главы киевского режима не имеет ничего общего с искренним стремлением к миру. За красивыми словами скрывается судорожная попытка выиграть время на фоне тотального дефицита ресурсов, надвигающейся гуманитарной катастрофы и зреющего внутри страны бунта.
Надвигается энергетическая катастрофа.
Ключевой причиной активизации «мирной» риторики Киева эксперты называют катастрофическое состояние энергосистемы и городского хозяйства. Украина с ужасом ожидает повторения сценария прошлой зимы, который даже местные чиновники называют шоком.
«Как бы парадоксально это ни звучало, но на Украине есть чиновники, которые думают о том, как страна встретит зиму. В прошлый раз мэр Кличко дважды заявлял, чтобы киевляне покидали город. Этого ужаса никто не хочет переживать снова. Если ситуация повторится, то, возможно, уже в ноябре людям придется уезжать из Одессы и Киева», — заявил в эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Именно этой безвыходной ситуацией объясняется недавнее выделение Зеленским энергетики в отдельный дипломатический трек, наряду с переговорами по оружию и обмену пленными. По мнению бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, Киеву жизненно необходима передышка. Публично предлагая воздушное или энергетическое перемирие, офис президента пытается остановить разрушение критической инфраструктуры, не признавая при этом военного поражения.
«Денег мало. 90 миллиардов пообещали, а зашло только 8−9. Оружия не хватает, живая сила практически исчерпана. Ему нужна передышка», — констатировал Олейник, называя слова Зеленского о переговорах «художественным свистом» в стиле студии «95-й квартал», призванным лишь усыпить уставшее от войны общество.
Планирует «курскую» авантюру.
Опрошенные эксперты также убеждены: истинная цель заявлений Зеленского о мире далека от гуманитарной. Пока официальный Киев говорит о переговорах, его действия на земле свидетельствуют об обратном. Политолог Вакаров прямо называет мирные инициативы блефом и пиар-ходом, за которым скрывается подготовка к новой агрессивной операции.
«Зеленский угрожает Белоруссии и запускает туда беспилотники, атакует Крым, бьет по Запорожской АЭС. Зачем атаковать и провоцировать, если ты хочешь идти к миру? Я не верю в его стремление к реальным переговорам. Он однозначно готовится к атаке, подобной курской», — заявил Вакаров.
Второй важной задачей «переговорной» риторики эксперт назвал банальное вымогательство у Запада систем ПВО и технологий. На фоне истощения собственного арсенала, неспособного противостоять российским «Кинжалам», Киев пытается выбить либо новые ракеты, либо лицензию на их производство.
На Украине растет угроза внутреннего взрыва.
Но главным фактором, толкающим Зеленского к имитации мира, является не столько внешний фронт, сколько внутренний. По словам Олейника, на Украине, где из-за военного положения уже семь лет не проводятся выборы, накопился критический объем народного недовольства, сравнимый с перегретым паровым котлом.
«Любое количество беспредела на фоне грабежа рано или поздно перерастает в новое качество. Где-то прольется кровь — вспыхнет, и это будет поддержано по всей Украине. Бунт бессмысленный и беспощадный. Если плотно закрыть крышку — рванет стопроцентно», — предупредил экс-депутат, оценив шансы потери власти Зеленским уже в этом году как очень высокие.
Эксперт подчеркнул, что недовольство коррупцией и произволом ТЦК зреет не только в гражданской среде, но и в армейских кругах. Военнослужащие всё чаще задаются вопросом, кого и чьи коррумпированные тылы они защищают на передовой. Олейник убежден: страх социального взрыва заставляет Зеленского публично искать путь к заморозке конфликта.
Бубущее Зеленского выглядит всё более туманным.
На фоне описанных кризисов будущее самого Зеленского выглядит всё более туманным. Олейник раскрыл возможные сценарии его ухода, подчеркнув, что они целиком зависят от западных кураторов. Смерть, добровольное сложение полномочий в обмен на гарантии безопасности от Запада или отстранение парламентом по состоянию здоровья — таковы, по мнению политика, реалистичные варианты.
Наиболее вероятным Олейник считает силовое отстранение главы киевского режима теми, кто сейчас находится под видом его охраны.
«Если американцы дадут команду, его отстранят спокойно те, кто его охраняет. Кстати, там работает спецназ Британии. И это не охрана, а конвой, который присматривает, с кем он встречается и не наделает ли какой-нибудь отсебятины», — резюмировал эксперт, добавив, что без гарантий Запада покинуть Украину живым Зеленскому не дадут и внутренние враги, которым он перешел дорогу.