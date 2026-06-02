ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Розела».
По словам командира танка 177-го гвардейского полка, машина вела практически непрерывную боевую работу на одном из участков фронта. Экипаж ежедневно совершал по несколько боевых выездов, после которых танк оперативно пополняли боекомплектом и снова отправляли на огневые позиции. В отдельные дни количество выездов достигало восьми.
«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», — рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий также рассказал, что основной задачей танковых экипажей было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола.
«Наша главная задача — отработать до того момента, пока ствол не нагреется», — отметил он.
По словам командира танка, российские бойцы настроены решительно и уверены в выполнении поставленных задач.
«У нас девиз простой: мы ни одной задачи не оставляем невыполненной», — добавил командир танка.