Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ

ВСУ более месяца не замечали танк ВС России, который выпустил более 500 снарядов.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Розела».

По словам командира танка 177-го гвардейского полка, машина вела практически непрерывную боевую работу на одном из участков фронта. Экипаж ежедневно совершал по несколько боевых выездов, после которых танк оперативно пополняли боекомплектом и снова отправляли на огневые позиции. В отдельные дни количество выездов достигало восьми.

«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», — рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий также рассказал, что основной задачей танковых экипажей было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола.

«Наша главная задача — отработать до того момента, пока ствол не нагреется», — отметил он.

По словам командира танка, российские бойцы настроены решительно и уверены в выполнении поставленных задач.

«У нас девиз простой: мы ни одной задачи не оставляем невыполненной», — добавил командир танка.