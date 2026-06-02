Экс-министр ЖКХ Забайкалья получил три года колонии за превышение полномочий

Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осуждён на три года колонии общего режима по делу о превышении полномочий при газификации Читы.

Об этом РИА Новости сообщили в Центральном районном суде Читы.

По версии следствия, в 2023 году чиновник не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 млн рублей одной из организаций. Средства направлялись на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление.

В дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование денег и выполнение работ.

Кроме того, экс-министра лишили права занимать должности на государственной службе на 2,5 года.

Ранее в Москве арестовали главу департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко по обвинению в коррупции.