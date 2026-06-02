В Чите экс-министра ЖКХ осудили на три года за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии по делу о превышении полномочий при газификации Читы, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Читы.

«(Осужден на — ред.) три года лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.

Фигурант осужден по делу о превышении полномочий, оно связано с газификацией Читы.

По версии следствия, в 2023 году экс-чиновник не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. В дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнение работ.