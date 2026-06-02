Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надоели глупые игры». На Западе предупредили, что теперь будет с Украиной

Аналитик Риттер: происходящее на СВО будет продолжаться до капитуляции Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина и НАТО не способны победить в конфликте с Россией, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. Они не победят. Победить невозможно», — отметил он.

По мнению Риттера, успех России неизбежен.

«По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — добавил эксперт.

По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. При этом российские войска нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1335 военнослужащих.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше