Цифровой профиль студента-медика могут запустить в России

Цифровая среда для медицинских ВУЗов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время, сообщили в Минздраве.
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Минздрав обсудит пилотный проект с университетом «Иннополис» по формированию цифровой среды для одного из медицинских ВУЗов. В дальнейшем практику планируется расширить.
Цифровой профиль будет как образовательным, так и профессиональным. Его интегрируют в действующий регистр медицинских и фармацевтических работников.
Ведомство пояснило, что механизм создаётся для помощи в реализации медика и его поддержки на протяжении всего профессионального пути, начиная со студенчества.
