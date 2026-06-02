Цифровой профиль студента-медика могут запустить в России

Цифровая среда для медицинских ВУЗов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время, сообщили в Минздраве.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Минздрав обсудит пилотный проект с университетом «Иннополис» по формированию цифровой среды для одного из медицинских ВУЗов. В дальнейшем практику планируется расширить.

Цифровой профиль будет как образовательным, так и профессиональным. Его интегрируют в действующий регистр медицинских и фармацевтических работников.

«Цифровой профиль медицинского работника должен быть как образовательным, так и профессиональным», — уточнили в Минздраве.

Ведомство пояснило, что механизм создаётся для помощи в реализации медика и его поддержки на протяжении всего профессионального пути, начиная со студенчества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев рассказал, что беременные студентки очной формы обучения имеют право на получение полноценного декретного пособия.