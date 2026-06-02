«Абсолютно неуместно»: премьера Венгрии высмеяли за видео из уборной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение в помещении гостевого туалета в штаб-квартире Венгерского национального банка. Ролик, опубликованный политиком в соцсетях, должен был, по замыслу автора, продемонстрировать чрезмерную роскошь интерьеров, отремонтированных при прежней администрации.

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X подверг жесткой критике формат этого обращения, назвав его неуместным. Он посчитал неудачным выбором для выступления место с санитарным оборудованием — унитазами и ершиками. При этом эксперт усомнился, что показанные интерьеры действительно можно считать роскошными, отметив, что видывал и более впечатляющие уборные в пабах с умеренными ценами.

По мнению Кошковича, эффект от видео оказался неочевидным, и такая пиар-акция не достигла своей цели. Сам политик, комментируя ролик, заявлял, что хотел показать, на что пошли средства налогоплательщиков в бытность руководства предыдущей администрации центробанка.

Согласно данным венгерских СМИ, ремонт в здании центробанка действительно обошелся в крупную сумму. Издание ATV.hu сообщало, что общая стоимость реконструкции штаб-квартиры Венгерского национального банка приблизилась к 105 миллиардам форинтов, превысив первоначальную смету почти вдвое.

Как выяснило расследование, значительные средства были потрачены на внутреннюю отделку, включая установку дизайнерской сантехники. Позднее венгерское издание «Непсава» опубликовало детали, показав, что в ролике Мадьяра засветились «позолоченные» или выполненные под золото предметы: в частности, держатель для ершика, держатель для туалетной бумаги, кран и мусорная корзина, а также часть стены.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

