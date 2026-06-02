Региональную медаль выдадут московским выпускникам за 100 баллов на ЕГЭ

Московские выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль «За особые успехи в обучении», которая позволит получить дополнительные баллы при поступлении.

Об этом РИА Новости сообщили в департаменте образования и науки столицы.

Медаль, которую вручат стобалльникам, обеспечит абитуриентам дополнительные баллы и увеличит их шансы на зачисление в выбранный вуз.

При этом денежные выплаты и другие меры материального поощрения для набравших максимум баллов в системе московского образования не предусмотрены.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что первый день основного периода ЕГЭ-2026 прошёл штатно.