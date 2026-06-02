Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику

Соглашение поможет ЕС восстановить контроль над тем, «кто приезжает в ЕС, а также кто вынужден его покинуть», прокомментировал суть документа комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища. «В течение многих лет Европа посылала самый худший сигнал: даже если у вас не было права оставаться, высока вероятность, что ничего не произойдет. Эта эпоха подходит к концу», — заявил французский евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.