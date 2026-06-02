«Пример европейского правового нигилизма»: в МИД указали ЕС на последствия из-за задержания судна с «ложным» флагом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила власти Франции за задержание судна, следовавшего из порта в Мурманске в Камерун. Париж объяснил это якобы «ложным» флагом танкера. Мария Захарова пригрозила последствиями. Она назвала борьбу Франции с «удобными» флагами угрозой всему мировому торговому судоходству. Полный комментарий Марии Захаровой публикует МИД на канале в «Макс».
Дипломат призвала европейцев осознать, что работающие в их интересах суда нередко ходят под «удобными» флагами. Задержания этих танкеров в международных водах угрожают последствиями.
«Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», — пояснила Мария Захарова.
Она также указала на реакцию Парижа. Заявления властей Франции вновь стали примером «европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя». Дипломат напомнила о существующих правилах. Так, морское право дает возможность военному кораблю остановить и в частных случаях досмотреть танкер в открытом море.
«Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря — морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, — в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена», — констатировала Мария Захарова.
Задержанное Францией судно Tagor передвигалось в Атлантическом океане. Танкер следовал под флагом Камеруна. Согласно данным осмотра судна французскими военными, оно направлялось в порт Лимбе. Париж задержал танкер при поддержке Британии. По версии президента Франции Эммануэля Макрона, на судно якобы «распространяются международные санкции».
Инцидент оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России назвал действия Парижа незаконными. Он подчеркнул, что такие меры «граничат с пиратством». Дмитрий Песков заявил о несогласии Москвы с тем, что Франция задержала танкер в «полном соответствии» с нормами международного права. При этом Россия предпринимает меры для обеспечения сохранности своих грузов, добавил представитель Кремля.