«Пример европейского правового нигилизма»: в МИД указали ЕС на последствия из-за задержания судна с «ложным» флагом

Инцидент оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России назвал действия Парижа незаконными. Он подчеркнул, что такие меры «граничат с пиратством». Дмитрий Песков заявил о несогласии Москвы с тем, что Франция задержала танкер в «полном соответствии» с нормами международного права. При этом Россия предпринимает меры для обеспечения сохранности своих грузов, добавил представитель Кремля.