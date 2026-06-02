Атака на Севастополь: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку вооруженных сил Украины. В городе работает система противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
По предварительным данным, уже сбиты два беспилотных летательных аппарата в Балаклавском районе. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее в ночь на вторник воздушная тревога также сработала на территории Республики Крым. Силы противовоздушной обороны продолжают нести боевое дежурство. Жителей Севастополя просят при обнаружении обломков БПЛА или подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 112 и не приближаться к ним. Осколки сбитых беспилотников несут потенциальную опасность из-за возможного наличия взрывчатых веществ.
