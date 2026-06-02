Доцент Щербаченко: при выборе турагента в интернете можно попасть на мошенников

В интернете появилось много мошеннических схем и недобросовестных турагентов — они могут вести диалог неделями и месяцами, втираясь в доверие. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
Для того чтобы обезопасить себя, специалист посоветовал проверять турагента по нескольким пунктам.
Так, по его словам, стоит помнить, что турагент никогда не возьмёт оплату переводом на свою карту, на свой счёт или по номеру телефона.
«Оплата производится только на счёт туроператора или по QR-коду. При переходе к оплате всегда видно наименование платежа и организацию — это туроператор. Эти данные можно сравнить с официальными источниками», — пояснил он.
Кроме того, турагент никогда не берёт предоплату без договора.
«Сначала вы подписываете договор через смс-код от туроператора или на официальном портале. Только потом — оплата», — отметил эксперт.
В договоре должны быть указаны юридический адрес туроператора, его контактные данные и данные турагента, которые можно сверить в открытом доступе, продолжил Щербаченко.
Также он напомнил, что никто не знает, как изменится цена.
«У честного турагента всегда есть возможность зафиксировать цену в течение часа. Если вас торопят и давят — это манипуляция», — рассказал собеседник RT.
Важно обратить внимание на то, когда была создана страница или канал турагента и как часто выкладываются посты.
«Если десятки фото и постов были опубликованы в один день и почти в одно время, стоит задуматься… Настоящий турагент ведёт страницу годами. Контент выходит регулярно, а не за один вечер», — объяснил эксперт.
Более того, стоит присмотреться и к подписчикам.
«Если в профиле 5 тыс. подписчиков, а под постами — два лайка и однотипные комментарии от ботов — перед вами фейк. Живой турагент общается с живыми людьми», — поделился специалист.
Также следует проверить отзывы, продолжил он.
«Смотрите, кто именно оставлял отзывы, не накручены ли они. Проверьте несколько источников… Настоящие отзывы разные — где-то эмоциональные, где-то с фотографиями, где-то с благодарностью за конкретный тур», — посоветовал Щербаченко.
Поводом насторожиться может стать и отсутствие личной страницы турагента.
«Честный турагент ведёт не только рабочий канал, но и личные страницы: публикует свои настоящие фото, показывает закулисье работы, делится моментами из жизни», — отметил собеседник RT.
Наконец, честный турагент предупредит о возможных рисках упустить выгоду.
«Настоящий профессионал спокойно объяснит, даст время подумать и будет на связи, чтобы ответить на все вопросы», — заключил эксперт.
