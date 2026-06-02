Группировка «Север» уничтожила 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 2 июня. /ТАСС/. Разведывательные подразделения группировки войск «Север» уничтожили четыре огневых группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ликвидировано 20 солдат ВСУ, а также бронемашины HMMWV и «Казак», сообщили ТАСС в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач в ночное время разведывательными подразделениями группировки войск “Север” было вскрыто передвижение четырех групп ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ударными БПЛА было уничтожено 2 боевые бронированные машины HMMWV, 2 боевые бронированные машины “Казак” и 20 солдат ВСУ», — сообщили там.
